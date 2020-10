Cavendish mírnil slova o konci kariéry: Nijak nespěchám

"Tohle byl nejspíš poslední závod v mé kariéře," řekl Cavendish po nedělním závodě Gent-Wevelgem belgické televizní stanici Sporza. Emotivní komentář byl ale podle všeho jen reakcí na spekulace, že už 108. ročník podniku Scheldeprijs může být kvůli pandemii koronaviru zrušen.

Závod, který Cavendish v letech 2007, 2008 a 2011 vyhrál, se nakonec uskutečnil a slavný spurtér ho dokončil na 143. místě. "Nechci končit, miluji tento sport," prohlásil v rozhovoru pro stejnou televizní stanici Cavendish, který vedle etapových vavřínů na Tour vyhrál i 15 etap na Giru d'Italia a tři na Vueltě. Úspěchů dosahoval také na dráze.

"Spekulovalo se o tom, že zbytek letošních závodů může být zrušen. Belgická vláda měla v pondělí jednání ohledně možných omezení v souvislosti s koronavirem. A mně najednou došlo, že nemám vyjasněný příští rok, takže jsem dost možná jel poslední závod sezony a třeba i kariéry," vysvětlil svá slova o konci kariéry rodák z ostrova Man.

"Ale nechce se mi končit. Celým srdcem miluju závodění, o to víc tady v Belgii. Právě Scheldeprijs byl v roce 2007 mým prvním vyhraným závodem mezi profesionály. Je to ryzí závodění, připomíná to dobu, kdy jsem byl ještě dítě," řekl Cavendish, jehož kontrakt se stájí Bahrajn-McLaren vyprší s koncem roku, ale obě strany jednají o jeho prodloužení.