Čábelická byla na ME třináctá, vyhrála Ferrandová-Prévotová

Čábelická, která se ve čtvrtek podílela na pátém místě smíšené štafety, si oproti vystoupení na MS o dvě příčky pohoršila. Na vítěznou Francouzku měla ztrátu přes čtyři a půl minuty, k nejlepší desítce jí chyběla takřka minuta. Karla Štěpánová skončila jednadvacátá, Jana Czeczinkarová pětadvacátá.

Osmadvacetiletá Ferrandová-Prévotová zkompletovala svou zlatou sbírku z evropských šampionátů: v roce 2009 vyhrála mezi juniorekami, pět let poté ovládla závod žen do 23 let. Mezi elitou byla před dvěma roky v Glasgow druhá. Druhou Nizozemku Anne Terpstraovou porazila o 41 sekund, na obhájkyni druhého místa z Brna Janu Bělomojnou z Ukrajiny zbyl bronz.

Dopolední závod mužů do 23 let opanovali domácí Švýcaři. Zvítězil Joel Roth o šest sekund před Vitalem Albinem, bronz s takřka půlminutovou ztrátou na vítěze vybojoval Ital Juri Zanotti. Z českých jezdců si vedl nejlépe třicátý Josef Jelínek.

Ve 14:30 začal závod elitní kategorie mužů.