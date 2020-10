Kolumbijský cyklista Quintana se podrobil operaci obou kolen

Kolumbijský cyklista Nairo Quintana se na klinice v Lyonu podrobil operaci obou kolen. Jezdec stáje Arkéa-Samsic, jenž minulý týden ukončil sezonu kvůli zranění levé čéšky z Tour de France, to oznámil na sociálních sítích.

"Zkusili jsme to s nějakou fyzioterapií, ale nakonec jsme museli přistoupit k malému chirurgickému zákroku na obou kolenou kvůli poškozené chrupavce. Bude to tak lepší, uzdravování by tím pádem mělo být mnohem rychlejší a jistější," uvedl elitní vrchař ve videovzkazu.

Quintana si zranil levé koleno při pádu ve 13. etapě Tour de France, závod ale ještě dokončil. Minulý týden nevyloučil, že půjde s čéškou na operaci, nakonec se ale rozhodl chirurgicky vyřešit i problémy s pravým kolenem.

To si poranil ještě před cestou do Evropy, když ho při tréninku v Kolumbii srazil nepozorný řidič.