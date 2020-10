Famózní výkon! Černý po úniku slaví na Giru etapový triumf

Skvělým výkonem se blýskl na Giru d'Italia cyklista Josef Černý. Po samostatném úniku ovládl zkrácenou 19. etapu a po osmi letech vybojoval první české etapové vítězství. Do cíle v Asti dojel Černý s náskokem 18 sekund před Belgičanem Victorem Campenaertsem.

Hlavní peloton se všemi favority dorazil s odstupem téměř dvanácti minut. Růžový dres uhájil Wilco Kelderman z Nizozemska. Před Australanem Jaiem Hindleyem dál vede o 12 sekund.

Černý si hned v úvodu naskočil do původně tříčlenného úniku, který se postupně rozrostl až na 14 jezdců. V závěru zbyla v čele šestičlenná skupina. Český jezdec zaútočil zhruba 23 km před cílem v mírném stoupání. Postupně si vypracoval náskok přes 20 sekund a v koncovce potvrdil časovkářské kvality.

Český cyklista Josef Černý na trati 19. etapy Gira.

Fabio Ferrari, ČTK/AP

Po dojezdu si Černý pochvaloval, jak spolu jezdci v úniku po celý den spolupracovali. "Na konci to bylo o tom, kdo bude mít lepší nohy. Jsem hrozně šťastný. Pořád tomu nemůžu uvěřit, všechno se stalo tak rychle. Bylo to neuvěřitelné, ani to neumím popsat," řekl v rozhovoru v cíli Černý. Na letošním Giru se zatím blýskl pátým a šestým místem v časovkách. Třetí jízda proti chronometru čeká peloton v závěrečný den v Miláně.

Campenaerts, jenž byl s Černým v úniku už od počátku, nastoupil soupeřům kilometr před cílem a dojel si samostatně pro druhé místo. Souboj zbylé čtveřice o třetí příčku vyhrál s odstupem 26 sekund za vítězem domácí Jacopo Mosca.

O dosud poslední české vítězství na Giru d'Italia se postaral Roman Kreuziger, který v roce 2012 ovládl 19. etapu z Trevisa do Alpe di Pampeaga. Na některém ze závodů Grand Tour naposledy triumfoval Zdeněk Štybar, který vyhrál 6. etapu z Abbeville do Le Havru na Tour de France 2015.

