Po diskvalifikaci Bennetta slaví vítězství na Vueltě Ackermann

Po téměř 160 kilometrech protnul cílovou pásku jako první Bennett, který nakonec doplatil na to, že se při nájezdu do závěrečného spurtu dostal do kontaktu s Lotyšem Emilsem Liepinšem. Vítězství tak připadlo Ackermannovi, jenž při svém prvním startu na Vueltě oslavil premiérový triumf. Druhý skočil Belgičan Gerben Thijssen a třetí další Němec Max Kanter.

Bennettův kolega ze stáje Deceuninck-Quick Step Zdeněk Štybar dojel na 44. místě ve stejném čase jako vítěz, druhý český zástupce Jan Hirt ztratil na hlavní pole téměř dvě minuty.

V pátek je na programu další rovinatá etapa z Castra Urdiales do Suances, která měří 185 kilometrů.