Cyklisté protestovali na Vueltě proti pátečním výsledkům

Cyklisté na Vueltě před startem dnešní 11. etapy krátce protestovali proti pátečním výsledkům. Vadilo jim, že komisaři změnili po dojezdu pravidla, podle nichž se určují odstupy. Vedlo to k tomu, že Ekvádorec Richard Carapaz ztratil červený dres lídra a do čela průběžného pořadí se vrátil Slovinec Primož Roglič.

Páteční 10. etapa byla vedena jako rovinatá. V případě etap, u nichž se přepokládá hromadný spurt do cíle, se podle pravidel Mezinárodní cyklistické unie (UCI) započítává cyklistům ztráta až tehdy, kdy jsou mezi skupinami více než třísekundové rozestupy.

Etapa nicméně končila půldruhakilometrovým prudkým stoupáním a komisaři se několik minut po dojezdu rozhodli pravidla upravit a stanovili, že se budou odstupy započítávat už tehdy, kdy bude mezi jezdci více než sekundový rozestup.

Pokud by platila původní pravidla, Carapaz by o červený trikot nepřišel, neboť by etapu dokončil ve stejném čase jako vítězný Roglič. Několik minut po dojezdu ale komisaři určili, že Carapazova skupina dostane třísekundovou ztrátu, díky čemuž se do čela průběžného pořadí posunul obhájce loňského vítězství Roglič. Slovinec má stejný čas jako jeho ekvádorský rival, ale lepší výsledky v etapách.

Protest vedl Froome

Dnešní protest v neutrálním úseku po slavnostním startu etapy vedl bývalý vítěz Vuelty Chris Froome, jenž je Carapazovým kolegou z týmu Ineos Grenadiers. Slavný britský cyklista zastavil a diskutoval s vedením závodu včetně ředitele Javiera Guilléna.

Slovinec Primož Roglič a nadále vede celkové pořadí cyklistické Vuelty.

Alvaro Barrientos, ČTK/AP

Kolem čtyřnásobného šampiona Tour de France se shromáždili i další jezdci z týmů Movistar či Rogličova Jumbo-Visma. Peloton se následně po zhruba desetiminutové diskuzi rozjel vstříc náročné horské etapě s pěti kategorizovanými stoupáními.