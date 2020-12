Nový Roglič? Posilou Saganova týmu je německý skialpinista

"Může to vypadat jako odvážný krok a určité riziko tam každopádně je, ale sledujeme Toniho už dlouho a jsme přesvědčeni o jeho fyzických schopnostech," uvedl Denk v tiskové zprávě.

Úspěchy v silniční cyklistice sbírá i Kanaďan Michael Woods, který se původně věnoval běhu, ale po únavové zlomenině nohy přesedlal na kolo.

"Z příkladů, jako jsou Roglič nebo Woods, je vidět, že takový experiment může být úspěšný. My se stále snažíme hledat talenty v jiných sportech. Neznamená to, že Toni pojede do dvou let Tour de France, ale vidíme v něm velký potenciál, zvlášť v horách," řekl Denk.

Palzer absolvoval v létě s týmem soustředění v Alpách. "Zaujal nás a všimli jsme si, že hledá novou výzvu. Přesvědčil nás svým nadšením a profesionálním přístupem," dodal Denk, podle kterého by se měl nováček v cyklistickém pelotonu v první sezoně zaměřit na náročné jednorázové závody a týdenní podniky s horskými etapami.