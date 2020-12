Disciplinární komise v případu Hekeleho dopingu zatím nerozhodla

Provinění třiačtyřicetiletého jezdce potvrdila před necelými třemi týdny analýza vzorku B, Hekele následně požádal o laboratorní dokumentaci s detailními informacemi.

"Ono je to docela drahé, tak od toho nakonec upustil. Tím se vše urychlilo a mohli jsme začít jednat. Komise vyslechla svědky a odročila vše na 6. ledna, kdy se bude pokračovat, za účelem doplnění dokazování," řekl dnes ČTK předseda disciplinární komise David Průša.

Věří, že další jednání už přinese výsledek. "Samozřejmě za předpokladu, že nebude třeba ještě dodatečně některého důkazního materiálu. Už se to však táhne od toho odběru, který byl v září, takže bychom to sami chtěli mít uzavřené," doplnil Průša.

Emil Hekele na trati mistrovství republiky v Hlinsku.

Michal Červený

Podle Hekeleho trvalo jednání takřka tři hodiny, ale do sídla Českého svazu cyklistiky v Praze nedorazili dva svědci - manželská dvojice antidopingových komisařů. "Jejich výpovědi jsou velmi důležité," uvedl pro ČTK trojnásobný účastník mistrovství světa.

Hekele byl v průběhu roku kontrolován celkem čtyřikrát. V závěru reprezentačního kempu mu byla testována krev s negativním výsledkem, pozitivní nález měl ale ve vzorku moči.

"Stále víc a víc je jasné, že především průběh mé antidopingové kontroly nebyl v žádném případě standardně proveden, tak jak tvrdí a popisují právě oba komisaři Českého antidopingového výboru. Vyplývá to z jejich zápisu o dopingové kontrole z 23. září," uvedl Hekele.

"Ze své pozice nemohu v tuto chvíli rozebírat, co tam závodník napadá, že bylo v průběhu kontroly nestandardní. Jsme teď v širokém záběru ve stadiu dokazování, takže nemohu ani komentovat, zda chyběli na jednání svědci, či nikoliv. Pokračovat budeme 6. ledna," řekl Průša.

Hekele nařčení z vědomého dopingu od začátku rázně odmítá. "Na 100 procent vím, že stopy zakázaných látek oxandrolonu, clenbuterolu se do mého těla nebo vzorku moči zcela jistě dostaly bez mého vědomí. Mohlo jít o kontaminaci během stravování v hotelu v Bělé pod Bezdězem, nebo zlý úmysl mě cíleně poškodit, případně nedbalost právě obou komisařů," prohlásil Hekele, jenž v minulosti otevřeně kritizoval poměry v českém cyklokrosu.

Pokud bude uznán vinným, může mu dopingový nález ukončit kariéru. "Za první provinění jsou čtyři roky zákazu činnosti, opakované provinění osm let, další pak doživotní trest. Pokud by jezdec pomohl odhalit kanál, odkud měl danou látku, a pomohlo by to k nějakému omezení dopingu ve sportu, tak potom je možné uvažovat o snížení trestu třeba na dva roky, ale na to je třeba si teprve počkat," řekl již dříve Průša.