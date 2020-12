Froome začne novou kapitolu kariéry již v lednu v Argentině

Čtyřnásobný vítěz Tour de France Chris Froome absolvuje premiéru ve svém novém týmu Israel Start-up Nation již v lednu v závodě Vuelta San Juan v Argentině, kde se představí poprvé v kariéře. Pětatřicetiletý britský cyklista po této sezoně opustil elitní stáj Ineos, za kterou jezdil jedenáct let.

"Tenhle závod bude znamenat začátek hodně očekávané nové kapitoly v mojí kariéře. Těším se, že si zazávodím s novými parťáky a že to naše dobrodružství rozjedeme," uvedl Froome, který strávil poslední týdny tréninkem v Kalifornii. Po loňském těžkém pádu a vážných zraněních se letos nedokázal přiblížit někdejší formě.

Na Vueltě San Juan startují v posledních letech i týmy elitního seriálu WorldTour. V nadcházejícím 39. ročníku by se vzhledem ke zrušení lednového podniku Tour Down Under v Austrálii měla sejít ještě silnější konkurence než v minulých sezonách.