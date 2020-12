Bojoval jsem se ztrátou motivace, přiznává mistr Evropy

Nejprve prožil obrovské zklamání, protože pandemie koronaviru zavinila odložení olympijských her v Tokiu, které měly být vrcholem jeho kariéry. V druhé polovině sezony ale dráhový cyklista Tomáš Bábek prožil i okamžiky opojení. Nejprve získal titul mistra Evropy na kilometru s pevným startem, což mu pomohlo prosadit se do elitní desítky v anketě Sportovec roku.

Bral jste desátou příčku v anketě jako pečeť na parádní sezonu?

Vnímal jsem umístění v elitní desítce jako velkou poctu. V předešlých dvou letech jsem se umístil v druhé desítce. Teď jsem se ještě trošku posunul. Dráhová cyklistika v Česku není úplně populární, takže jde o vyznamenání. Navíc mezi nejlepšími nebyl dráhař několik desítek let, tudíž jsem vážně moc rád, že jsem náš sport zase zviditelnil.

Byl letošní rok, vyšperkovaný titulem mistra Evropy ze závodu na kilometr s pevným startem, životní?

No, možná jsem měl už lepší. Rok 2017 bych ze sportovního hlediska řadil ještě výše. Našel jsem tehdy druhý drive poté, co jsem nebyl vybrán na olympijské hry do Ria.

Tomáš Bábek poznal, že při japonské verzi keirinu není o fyzické kontakty nouze.

archiv Tomáše Bábka

Jaká pro vás tedy ze sportovního hlediska byla letošní sezona?

Velmi těžký. Prvním velice nepříjemným okamžikem bylo odložení olympijských her v Tokiu. Pak se nesmělo závodit a některé závody se rušily. Nakonec se jelo alespoň mistrovství Evropy, byť čím jsme šampionátu byli blíže, tím nepravděpodobnější se jeho uskutečnění zdálo. Ale v Plovdivu se nakonec o kontinentální medaile bojovalo a já získal titul mistra Evropy. Dokázal jsem v pravou chvíli prodat, co jsem natrénoval.

Olympijské hry v Tokiu by měly být vrcholem vaší kariéry. Vstřebával jste hodně složitě jejich odložení?

Okamžik po zveřejnění zprávy o přesunu na rok 2021 si pamatuji velmi dobře: Sedl jsem na kolo a jel do lesa. Musel jsem to rozdýchat. Ve třiatřiceti letech jsem měl určitý plán a odložení bylo hodně nepříjemné. Ale pak jsem si řekl, že jsem po dvou letech boje o nominaci získal alespoň rok k dobru na trénink.

Upínáte se k novému termínu a konání her v roce 2021?

Raději si nechci nic lajnovat, protože jsme mohli vidět, že všechno je ve finále jinak. Asi půjde o moji první a současně poslední olympiádu. Jenže když si vezmu, že do další budou zbývat vlastně už jen tři roky, nevylučuji ani snahu o nominaci na tu další.

Tomáš Bábek se svými zarputilými japonskými soupeři.

archiv Tomáše Bábka

Bylo hodně složité držet si v tréninku motivaci, když byly odloženy olympijské hry a postupně se rušily další závody?

Velice složité. Musím přiznat, že hlavně ke konci léta jsem se ztrátou motivace bojoval. Nevěděl jsem, kam vlastně směřuji a hodně se s nastalou situací pral. Pomohl mi můj osobní mentální kouč. Pak jsem zase chytil takříkajíc správnou vlnu.

Prakticky celý rok se nezávodilo, už před mistrovstvím Evropy byla zavřená dráha ve Vídni. Jste typ závodníka, který nemá problém s vyladěním formy na jediný vrchol v sezoně?

Je to složité. Raději do hlavních akcí vstupuji po několika závodech, pořádně rozjetý. Někomu vůbec nevadí, že přijede na vrcholný podnik a nemá v nohách jediný ostrý start. Třeba letos před mistrovstvím Evropy měly být závody v Polsku, ale na poslední chvíli je organizátoři zrušili. A když jsem pak nastoupil na šampionátu do keirinu, tak mě poznamenalo, že jsem v předešlých týdnech neodjel jediný závod.

Sledoval jste i během letošní sezony poznamenané pandemií soupeře? Nebo výsledky neměly příliš velkou vypovídající hodnotu směrem k olympiádě?

Je jisté, že se nedá určit, kdo se na letošní závody maximálně soustředil a kdo naopak těmi měsíci projel jen v rámci tréninku. Směrem k olympiádě z výsledků moc usuzovat nejde. Ani já jsem po zjištění, že se olympijské hry v Tokiu odkládají o rok, nešel v tréninku přes hranu. Nicméně všechny soupeře jsem sledoval. S některými jsme v kontaktu, jiné vidím na sociálních sítích. Obecně platí, že se sledujeme velice bedlivě.

Mistr Evropy v keirinu Tomáš Bábek

Ivo Roháček

Pandemie koronaviru způsobila, že se hodně do popředí zájmu dostaly tréninkové aplikace jako Zwift či Rouvy. Jaký je váš názor na přípravu a závody v on-line prostředí?

Znám se s bývalou bikerkou Terezou Huříkovou, která Rouvy zastupuje. Myslím, že v nynějším období jde o úžasnou alternativu pro trénink.

Prožil jste v důsledku pandemie a omezených možností tréninku v zahraničí alespoň klidnější Vánoce?

V předešlých letech jsem většinou vše honil na poslední chvíli. Ale letos jsem měl poprvé nakoupeny dárky v předstihu a měl velký klid, což bylo fajn. Navíc dcerka Emilka v necelých dvou letech Vánoce už přeci jen trošku vnímala, takže šlo o první svátky v plnohodnotné roli otce.

Trénoval jste i během svátků? Nebo jste si dopřál úplné volno?

Mě trénink moc baví. Jsem v tomhle směru trošku magor. Na kolo chodím i o Štědrý den. Navíc jsem potřeboval dohnat desetidenní karanténu z úvodu prosince.

Tomáš Bábek se svou partnerkou Magdalenou okusil i specifickou japonskou gastronomii.

archiv Tomáše Bábka

Můžete si během vánočních dnů v životosprávě povolit a dopřát si pochutin dle libosti?

Při dráze hodně záleží na váze, takže se hlídá každé deko. Já mám naštěstí rychlý metabolismus a moc nepřibírám. Tudíž jsem nemusel tolik hlídat, co konzumuji a s mírou jsem si užil vše, co k Vánocům patří. Ale rozhodně jsem se nijak nepřejídal.

Už máte jasno, jak bude vypadat vaše příprava na sezonu 2021? Poznamenají ji přetrvávající omezení související s pandemií koronaviru?

Bude to hodně obtížné. Jediná krytá dráha v dosahu je ve Vídni, ale je už řadu týdnů zavřená. Příprava tak bude samozřejmě složitější. Zatím je v plánu soustředění na Mallorce, a pak vyrazíme do Bulharska. V obou místech bychom se snad měli dostat na ovál.

Pokud by na dlouhé týdny zůstalo jen u tréninku v přírodních podmínkách, půjde o velkou komplikaci směrem k olympijským hrám?

Určitě ano. Samozřejmě je potřeba trénovat na dráze. Pokud to není možné, pro výkonnost jde o velké mínus. A samozřejmě je cestování za tréninkovými podmínkami nepříjemné i z hlediska finančního.