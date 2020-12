Vánoce v kraťasech byly super, lebedí si medailista ze světového šampionátu

„Jde o splněný sen prožít tři měsíce tréninku v takových klimatických podmínkách. Mně vlastně nevadí zimní příprava, rád doma kombinuji sporty, když nejde vyrazit ven na kole. Ale tohle by mě mělo výrazně posunout," přemítá borec z týmu z týmu Future Northwave, který letos bral stříbro při českém šampionátu v cross country a bronz z maratonu.

„Přítelkyně Helena řešila, kam vycestovat v rámci vzdělávacího programu Erasmus. Chtěli jsme trávit čas společně, a když se naskytla možnost jet na Kanárské ostrovy, neváhali jsme," popisuje Stošek, jak se v zimním období octl na dlouhé týdny v cyklistům zaslíbené destinaci.

S partnerkou si pronajali apartmán a český reprezentant tak získal skvělé zázemí pro trénink. Když se pak v závěru prosince začala v Česku zhoršovat epidemiologická situace v souvislosti s nemocí covid-19, zrušili i plánovanou vánoční cestu domů. „Přišlo nám zbytečné riskovat. Naopak rodiče přítelkyně za námi dorazili na čtrnáct dnů, takže Vánoce proběhly v rodinném duchu," pochvaluje si Stošek.

Martin Stošek projíždí vítězně cílem při závodě Praha-Karlštejn ze seriálu Kolo pro život.

archiv Vitalo Future Cycling

Na Štědrý den si jako předkrm před slavnostní večeří „naservíroval" intervalový trénink dlouhý čtyři a půl hodiny. „Když jsem se ale později probíral záznamy některých kolegů, zdaleka jsem nebyl rekordman. Viděl jsem i šestihodinové tréninky," vypravuje Stošek. „Mám Vánoce v klasické české podobě rád, ale musím říct, že možnost absolvovat trénink na Štědrý den i Boží hod v kraťasech je super," lebedí si Stošek.

Díky „návštěvě" rodičů partnerky se sváteční dny v „exilu" téměř nelišily od tradičních domácích. „Přivezli totiž klasické české cukroví. Helenka upekla vánočku, připravili jsme salát. Jen místo kapra jsme kromě kuřecích řízků měli kalamáry," přibližuje Stošek sváteční tabuli v prostředí Kanárských ostrovů.

Lehký zádrhel nastal, když měl obstarat stromeček. „Živý stromek tady vůbec není k sehnání. Všichni mají umělé. Takže jsem ho pořídil rovněž a ještě v předstihu. Ozdobili jsme ho a navodili tak vánoční atmosféru, protože adventní čas v prostředí Kanárských ostrovů člověk neprožívá tolik jako doma," směje se Stošek.

Český biker Martin Stošek z týmu Future Northwave při soustředění na Kanárských ostrovech.

archiv Martina Stoška

Byť je plném zápřahu, v rámci třídenního volna mezi jednotlivými tréninkovými bloky podnikl s přítelkyní výlet na ostrov Fuerteventura. Ale hned po návratu zase skočil do sedla a drtil do pedálů. A to přesto, že původní jarní program kvůli pandemii koronaviru doznal řady změny a hlavní bod úvodní části sezony v podobě Cape Epic byl přeložen na podzim roku 2021.

„Přítelkyně končí zdejší program první únorový víkend. Do té doby zůstanu určitě. Velmi pravděpodobně si ještě v lednu střihnu čtyřdenní etapový podnik na Lanzarote, pak by měly následovat závody na pevnině ve Španělsku. Všechno je však zatím se spoustou otazníků," krčí rameny Stošek, ale v jiné věci má zcela jasno. „Už vymýšlím, jak tréninkový kemp ve stávající podobě za rok zopakovat. Mám ideální podmínky v super cyklistickém prostředí," pochvaluje si premiérovou zkušenost s přípravou v teple.