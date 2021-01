Cyklistický závod Kolem Algarve v únoru kvůli koronaviru nebude

Cyklistický závod Kolem Algarve se letos v únoru kvůli pokračující pandemii koronaviru neuskuteční. Oznámili to dnes zástupci portugalského svazu, kteří ale doufají, že se etapový závod podaří do kalendáře UCI ještě vrátit v náhradním květnovém termínu.

V Algarve se mělo závodit od 17. do 21. února. Z programu nové sezony už dříve vypadla lednová Tour Down Under v Austrálii, kvůli koronaviru se nepojede ani Vuelta a San Juan v Argentině, která měla odstartovat 24. ledna.

Portugalský svaz předběžně počítá pro závod Kolem Algarve s náhradním termínem od 5. do 9. května.