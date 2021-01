Štybar přehodnotil plány a vrací se do terénu. Pojede mistrovství světa v Belgii

Zdeněk Štybar se vrací do terénu! Český závodník týmu Deceuninck Quick Step, jehož doménou už je deset let silniční cyklistika, se rozhodl startovat na světovém šampionátu v cyklokrosu, který bude v neděli 31. ledna hostit belgické Oostende. Pětatřicetiletý borec má z mistrovství světa v cyklokrosu tři zlaté medaile!

„Neměl jsem mistrovství světa v krosu zařazené do programu. Ale věci se vyvinuly jinak,“ uvedl Štybar, který šampionát ovládl v letech 2010, 2011 a 2014. „Všichni vědí, že cyklokros je moje vášeň. Při sledování některých závodů na televizní obrazovce jsem cítil chvění v žaludku a potřebu závodit,“ vysvětlil Štybar.

„Za normálních okolností by mistrovství světa nepřicházelo do úvahy. Ale po týmovém soustředění ve Španělsku jsem se cítil velice dobře. Zvážil jsem své možnosti a vše prodiskutoval s šéfem týmu Patrickem Lefevereem. Jsem vděčný, že mě podpořil,“ neskrýval Štybar, že jeho start v Oostende musel posvětit boss jedné z nejúspěšnějších silničních stájí.

„Mistrovství světa v cyklokrosu je pro mě vždy zvláštní událostí, protože právě tam jsem se odrazil k velké kariéře a slavil zde speciální vítězství,“ připomínal Štybar, že je trojnásobným šampionem mezi elitou a dvojnásobným v kategorii do třiadvaceti let. „Pochopitelně nebudu na startu s očekáváním dalšího vítězství. Ale pojedu naplno a pokusím se dosáhnout co nejlepšího výsledku,“ uvedl Štybar.

Uvědomuje si, že hlavní favorité budou rovněž dva trojnásobní mistři světa. Domácí Wout van Aert a nizozemský rychlík Mathieu van der Poel, kteří se s českým borcem pravidelně potkávají na silnici, neboť cyklokrosovou scénu rovněž opustili.

„V jejich režii bude boj o zlato. Ale myslím, že bitva o třetí místo je docela otevřená. Trať je pěkná, není příliš technická a bude vyhovovat jezdcům s vysokou výkonností. To mi nahrává, protože můj poslední tréninkový blok proběhl opravdu dobře,“ pronesl odhodlaně Štybar.