Závod Kolem Andalusie byl přeložen, Circuit de la Sarthe nebude

Pořadatelé závodu Kolem Andalusie, známého také jako Ruta del Sol, zareagovali na zhoršenou zdravotní situaci v zemi. Ve čtvrtek zaznamenali ve Španělsku rekordních téměř 44 tisíc nových případů nákazy koronavirem. Od začátku pandemie v zemi komplikacím spojeným s onemocněním covid-19 podlehlo přes 55 tisíc lidí.

Pandemii už letos padly za oběť cyklistické závody Kolem Algarve, Tour Down Under a Cadel Evans Great Ocean Race v Austrálii, Vuelta San Juan v Argentině, Kolem Kolumbie či Kolem Ománu. Cyklistická sezona v Evropě by měla odstartovat 31. ledna závodem GP La Marseillaise.