Už přesluhuji! Ještě rok a končím, říká vicemistr světa

Má titul z mistrovství Evropy a stříbro z mistrovství světa v maratonu, vyhrál Cape Epic. Letos se naposledy pokusí zaútočit na vysněný duhový trikot pro světového šampiona na oblíbené Elbě. A pak odejde do sportovního důchodu. „Už trošku přesluhuji," usmívá se čtyřicetiletý Kristian Hynek z týmu Canyon Northwave.

„Nemůžu odchod z profesionální scény odkládat do nekonečna," usmívá se borec, který 19. května oslaví jednačtyřicáté narozeniny. Končit chtěl už na konci minulé sezony. Jenže pandemie koronaviru, která dramaticky poznamenala i profesionální cyklistický kalendář, plány úspěšného závodníka změnila.

„Je mi sice jasné, že pandemií bude poznamenána i letošní sezona, ale ve svém věku už přeci jen trošku přesluhuji. Současně se ale přesvědčuji, že je to především o nastavení hlavy. Jsem schopný konkurovat nejlepším, byť je to těžší a těžší. Ale s motivací nemám problém."

Kristian Hynek, závodník týmu Canyon Northwave.

Michal Červený

Scénu elitní bikerské cyklistiky opustil málem už před třinácti lety. „Tehdy jsem dokončoval státnice na FAMU a dostal jsem velice zajímavou pracovní nabídku. Kdyby to tehdy vyšlo, nikdy bych nedosáhl největších sportovních úspěchů," vrací se ve vzpomínkách do roku 2008.

„Jsem šťastný, že mě osud tehdy nasměroval ke kolům. Nic bych neměnil," lebedí si úspěšný biker, který po odchodu z týmu Topeak před dvěma lety založil vlastní tým.

„Je naprosto neuvěřitelné, jakých výsledků jsme za dva roky dosáhli. Nevím o žádném jiném týmu, který by měl na maratonské scéně po dvou sezonách fungování dvě medaile z mistrovství světa," připomíná Hynek, že na jeho bronz z MS 2019 navázal minulý rok na šampionátu medailí stejné hodnoty týmový kolega Martin Stošek.

Třetím z českých bikerů v týmu je Dominik Buksa, od nové sezony se navíc formace Canyon Northwave rozroste o Němce Andrease Seewalda. „Je velice talentovaný. Z jeho testů a komunikace s trenérem jsem přesvědčený o jeho obrovském potenciálu. Jen je třeba ho probudit," usmívá se Hynek.

Česká část týmu Canyon Northwave... Mechanik Robert Novotný a závodníci Martin Stošek, Kristian Hynek, Dominik Buksa (zleva).

Michal Červený

Další rozšiřování „stáje" už nicméně nechystá. „Rosteme pomalu. Navíc čtyři závodníci jsou optimální z hlediska logistiky i zajištění. Chceme zůstat rodinným týmem," přibližuje strategii Hynek.

K doplnění formace o zahraničního závodníka sáhl i na popud partnerů. „Nadnárodní sponzoři si přáli, aby tým nebyl ryze český," přiznává Hynek, jehož tým ustál bez dramatických škrtů i sezonu 2020 poznamenanou pandemií. „Osmdesát procent partnerů v loňském roce nijak neponížilo svoji účast v projektu. A s ohledem na skutečnost, že jsme něco ušetřili za zrušené závody, nebyli jsme v červených číslech," vypravuje Hynek před poslední sezonou v sedle v roli profesionálního bikera.

S ohledem na změnu kalendáře kvůli pandemii bude mít rok 2021 ve srovnání s minulostí grandiózní závěr. Nejprve se v Jihoafrické republice pojede Cape Epic, který Kristian Hynek v roce 2014 vyhrál, následně pak mistrovství světa na Elbě.

„Velkým snem je zakončit kariéru triumfem na Cape Epic s Martinem Stoškem, čímž bychom se stali první českou dvojicí, která slavila vítězství," připomíná Hynek, že v minulosti on či Jaroslav Kulhavý měli po boku zahraničního parťáka.

Velké finále pak přijde na italském ostrově v Ligurském moři. „Rád tam závodím, a tudíž jde o ideální místo pro uzavření kariéry. A kdyby to vyšlo podle představ, nemělo by to chybu," neskrývá Hynek, že se snu o duhovém trikotu ještě nevzdal.