UCI kvůli koronaviru zakázala cyklistům objímat se za cílem

Mezinárodní cyklistická unie (UCI) zakázala jezdcům objímat se po dojetí závodu či etapy. Cyklisté by měli kvůli koronaviru dodržovat odstupy v cílovém prostoru i při oslavách úspěchů.

"Projevování radosti je spontánní a přirozené a je to součást krásy našeho sportu. Proto nemá UCI žádnou radost z toho, že musí všem doporučit zdržet se v cíli objímání. Vzhledem k pandemii je klíčové dočasně upravit některé zvyky, abychom se mohli co nejdříve vrátit k normálu," uvedla dnes UCI, jež nově zanesla zákaz objímání do svého koronavirového manuálu.

Zákaz je povinný na závodech, kde bude platit "střední" nebo "nízké" pandemické riziko. Pouze u "velmi nízkého" rizika bude pravidlo jen doporučeno. Těm, kdo ho poruší, nehrozí podle serveru cyclingnews.com žádné tresty.

