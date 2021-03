Pogačar dotahoval marně. Van der Poel triumfoval po 50 km v úniku, v cíli neuzvedl ruce

Van der Poel ve 205 km dlouhé etapě se zvlněným profilem mezi městy Castellalto a Castelfidardo zaútočil 52 km před cílem a dojel si pro druhé etapové vítězství v závodě. I když si člen týmu Alpecin-Fenix vybudoval v chladném a deštivém počasí až téměř tříminutový náskok, v závěrečných kilometrech už mu docházely síly a začal se na něj dotahovat Pogačar.

Vítěz sobotní etapy se vydal stíhat Van der Poela sám, rychle se k němu blížil, ale vyčerpaný Nizozemec nakonec uhájil výhru s desetisekundovým náskokem. Třetí dojel s odstupem 49 sekund druhý muž průběžného pořadí Wout van Aert z Belgie, jehož manko na Pogačara se zvýšilo na 75 sekund.

Únik vzal všechny síly

Van der Poel v cíli neměl síly ani na to, aby radostí zvedl ruce nad hlavu. "V posledních kilometrech jsem se úplně vyždímal. Říkali mi, že se Pogačar blíží, ale nebyl jsem schopný vnímat. Chtěl jsem jen být co nejdřív v cíli. Zaútočil jsem tak brzo, protože mi byla zima. Až do posledních dvaceti kilometrů to bylo dobré," uvedl.

Nejlepší z českého kvarteta byl dnes Van der Poelův týmový kolega Petr Vakoč, jenž dojel s téměř čtrnáctiminutovou ztrátou na 65. pozici. Závod kategorie World Tour skončí úterní časovkou.