SP bikerů v Novém Městě se nejspíš pojede opět bez diváků

Do závodu, který má být druhým ze šesti dílů SP, zbývají necelé dva měsíce. Tradičně v areálu Vysočina Areny by se mělo jet 14. až 16. května. Loňský ročník byl přesunut na podzim a jelo se před prázdnými tribunami, skvělou atmosféru z dřívějších let si bikeři nejspíš neužijí ani letos.

"Situace rozhodně není jednoduchá a hlavně: téměř vůbec se nedá předvídat, jak se bude vyvíjet. V loňském roce, když se v půlce března vše zavřelo, jsme v ČR za dva měsíce již rozvolňovali. Pokud by stejný průběh nastal i letos, tak bychom dost možná mohli v květnu na Vysočině přivítat třeba alespoň omezené množství diváků," uvedl v tiskové zprávě předseda organizačního výboru Petr Vaněk.

"Je jasné, že plné tribuny a tradičních patnáct tisíc diváků to tentokrát nebudou, ale i pár set fanoušků by bylo při dodržení pravidel nastavených hygienou pro sportovce i atmosféru závodu určitě lepších než loňský tichý scénář. Letos je však situace jiná, nemocných je více, a proto se z loňského roku nedá příliš vycházet," připustil Vaněk.

I proto zůstává nejpravděpodobnější závod bez diváků. "V tuhle chvíli to tak vypadá. Musíme nyní akcentovat především sportovní důležitost našeho závodu, a ta je neoddiskutovatelná," uvedl Vaněk.

Na Vysočině se pojede poslední závod SP před uzavřením olympijské kvalifikace. "Řada sportovců bude časovat formu na dvojblok Světových pohárů Albstadt - Nové Město, aby získali potřebné body a probojovali se do Tokia. Proto chceme v prvé řadě zajistit férové sportovní klání a bezpečný průběh pro všechny zúčastněné, jakož i pro všechny obyvatele Vysočiny, aby se nikdo necítil naší akcí omezený nebo ohrožený," řekl.

Počítá se proto s testováním účastníků akce a plněním všech bezpečnostních opatření. Organizátoři ale kalkulují i s možností, že by za závody měli bezplatný vstup očkovaní diváci. "Tak letos proběhl třeba americký Super Bowl, akce pro 25 tisíc diváků byla mimo jiné zdarma poskytnuta i naočkovaným zdravotníkům jako forma poděkování za zdravotní péči, kterou v období pandemie neúnavně poskytovali," připomněl Vaněk.

Záležet bude na vývoji situace a postoji všech zainteresovaných stran včetně ministerstva zdravotnictví. Vstupenky z loňska zůstávají v platnosti, jejich držitelé by při alespoň omezeném vstupu diváků měli přednost. V opačném případě bude platnost prodloužena o další rok, v roce 2022 se na Vysočině má jet rovněž v polovině května