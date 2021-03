Senzace! Rychlobruslařka Sáblíková vyzkoušela novinku a slaví další mistrovský titul

"Trošku jsem si to udělala těžké tím, že jsem přepálila začátek, takže jsem se trápila, ale byl to fakt zážitek," konstatovala Sáblíková v rozhovoru pro média. "Tím, že jsme jeli na trenažerech a byli venku, kousek od sebe, byl to zážitek. Bylo to něco jiného, než když je člověk sám doma v obýváku," svěřila se úspěšná závodnice.

"Musím říct, že mě to hrozně baví. Je to náročné a tepovka moc neklesá během celé trati. To je pro mě jako rychlobruslaře dobře," řekla účastnice čtyř světových šampionátů v silniční cyklistice.

Sáblíková byla mezi 17 účastníky šampionátu, kteří absolvovali v prostorách autosalonu v Nupakách u Prahy na kalibrovaných trenažérech část trasy tradičního závodu závodu Brno - Velká Bíteš - Brno. Celkem se do závodu na virtuální platformě ROUVY zapojilo 349 jezdců.

Rychlobruslařka Martina Sáblíková (druhá zleva) vyhrála v Nupakách u Prahy mezi ženami mistrovství České republiky v e-cyklistice, virtuální závod na 30,5 km.

Vít Šimánek, ČTK

Turek vyhrál v novém traťovém rekordu. "Myslím, že mi pomohly i zkušenosti z předchozích závodů. Hodně jsem využil jízdu v háku. V závěrečném kopci jsem zkusil zrychlit, Honza (Škarnitzl) to vzal více tempově. Vybudoval jsem si náskok a ten jsem zkusil držet," uvedl Turek. Třetí byl český mistr do 23 let Jakub Otruba.