Van Aert vyhrál ve spurtu uprchlíků větrný závod Gent-Wevelgem

Ve finiši dnešního větrného závodu, v němž ujela skupina 20 cyklistů, která postupně zeštíhlovala, triumfoval Van Aert před trojicí Italů. Za jezdcem stáje Jumbo-Visma projeli cílem Giacomo Nizzolo, Matteo Trentin a Sonny Colbrelli. "Celý den foukalo, prakticky nepřestalo ani na chvíli. Byla to makačka, ale vyplatilo se to," uvedl Van Aert.

Na start opět nemohli jezdci německé stáje Bora-hansgrohe, kteří kvůli pozitivnímu testu na koronavirus u Brita Matthewa Wallse byli vyřazeni už v pátek na poslední chvíli ze startovního pole jiného belgického závodu E3 Saxo Bank Classic. Většinu členů týmu poslal lékař závodu do karantény, protože je vyhodnotil jako blízké kontakty nakaženého. "Jsem zklamaný a hodně naštvaný. Jeden místní praktický doktor zabrání celému týmu v účasti na jednom z největších jednorázových závodů světa. Podle čeho vybíral, kdo půjde do karantény, je s ohledem na negativní testy naprostá záhada. Vypadá to, že to bral libovolně. V noci jsme dělali, co jsme mohli, ale ten doktor už nereagoval," zlobil se manažer týmu Ralph Denk.

Český cyklista Zdeněk Štybar dojel na 25. místě s dvouminutovou ztrátou na vítěze.