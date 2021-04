Australský cyklista Whelan utrpěl při pádu v Baskicku zlomeninu pánve

The four rider break is now James Whelan (@EFprocycling), Guillaume Boivin (@YallaIsraelSUN), Carter Turnbull (@KordaMentha NatTeam) and Charles-Etienne Chretien (@Aevolo_Cycling). Time gap is 1min20secs with 31km to go. 1km to the next @BrightBrewery sprint... #JHST #SunTour pic.twitter.com/yDelbqGhuY