Největší podvodník v historii sportu? Jenom doping ti nemohl stačit...

Doping v takové míře, jaký nebyl ve sportovní historii zaznamenán. K takovému závěru došla antidopingová agentura USADA v říjnu roku 2012. Užívání zakázaných látek následně přiznal i samotný Armstrong, který krátce poté ukončil profesionální kariéru.

To však není vše. Ke svým sedmi triumfům z let 1999 až 2005 si měl navíc pomoci motůrkem v rámu svého kola. Podle bývalého šéfa Francouzské antidopingové agentury Jeana-Pierra Verdyho to byla právě tato technická "vychytávka", která udělala z Američana prakticky neporazitelného cyklistu.

"Nešlo pouze o EPO. Obrovský rozdíl výkonnosti mezi Armstrongem a ostatními by jen toto nezpůsobilo. Pořád vzpomínám na horské etapy na Tour, kde Lance naprosto rozdrtil všechny své soupeře. I s dalšími experty na doping jsme jednotní v tom, že na to samotný krevní doping nestačí," řekl Verdy.

A v obviňování dnes devětačtyřicetiletého cyklisty pokračuje. "Neměl problém to utajit. Komplice měl všude a bylo veřejným tajemstvím, že měl speciální zacházení. Když se podíváte na dostupné záběry z horských etap na Tour, vidíte, jak si levou rukou sahá pod sedlo kola. Tak to dělával velmi často, jakoby tam hledal knoflík. Myslím si, že zapínal motor," pokračuje Francouz.

Zatímco doping Armstrong později přiznal, používání motoru v rámu kola se mu nikdy prokázat nepodařilo, jeho pověst coby cyklistické legendy je však v troskách. "Lance Armstrong nemá v našem sportu místo, jeho jméno musí být zapomenuto," řekl předseda UCI Pat McQuaid.