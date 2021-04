Moscon využil domácího prostředí a vyhrál první etapu Kolem Alp

"Tohle je ten nejlepší způsob, jak se vrátit po dvouměsíční pauze kvůli zranění. Žiju v Innsbrucku tři roky a moc jsem chtěl doma vyhrát," uvedl Moscon, který dlouho nezávodil kvůli zlomenině v zápěstí.

"Ta dodatečná motivace rozhodla. Měl jsem výhodu, že to tady znám. Věděl jsem, co přijde a jak si tu mám naplánovat útok. K tomu potřebujete samozřejmě také dobré nohy, aby to vyšlo," řekl italský jezdec.

Díky bonifikaci vede klasifikaci pětidenního závodu s náskokem čtyř sekund. "Boj o celkové pořadí bude těžký, protože je tu pár nejlepších světových vrchařů, co se chystají na Giro d'Italia. Budeme se snažit vedení hájit, ale vím, že můžu odpadnout. Chci si hlavně užít druhou etapu v dresu lídra," prohlásil Moscon.

V závodě startují i dva talentovaní čeští jezdci. Osmnáctiletý Mathias Vacek i o dva roky starší Karel Vacek nabrali hned v první etapě více než pětiminutovou ztrátu.