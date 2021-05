Jakobsen zvažuje po schůzce s Groenewegenem právní dohru loňského karambolu

"Dylan nepřišel s žádnou osobní omluvou a neprokázal vůli převzít za své chování zodpovědnost. Rád bych se s ním dobral vzájemného pochopení, ale na to musí být dva," napsal čtyřiadvacetiletý Jakobsen na twitteru. "O další postup se nyní budou starat moji právníci, já už se nebudu vyjadřovat," dodal.

Groenewegen natlačil vloni v srpnu v závěrečném sprintu úvodní etapy v Katovicích Jakobsena do bariéry. Ten při hrozivém pádu utrpěl mnohočetná zranění hlavy a byl v ohrožení života. V nemocnici podstoupil pětihodinovou operaci mozku, následně musel absolvovat i sérii rekonstrukčních zákroků obličeje. K závodění se vrátil v dubnu v Turecku, nyní je s týmem Deceuninck-Quick Step na závodu Kolem Algarve.

Groenewegena po devítiměsíčním trestu návrat do pelotonu teprve čeká, den po jeho vypršení odstartuje do Gira d'Italia. Na konci dubna zveřejnil, že se s Jakobsenem sešel a vzájemný rozhovor popsal jako příjemné setkání, při němž si oba ulevili. Tato prezentace ale Jakobsena rozzlobila. "Schůzka byla myšlena jako možnost, jak společně pochopit, co se v Polsku stalo. Měla zůstat důvěrná mezi námi a našimi právníky. Jsem zklamaný, že to Dylan zveřejnil," napsal na twitteru.