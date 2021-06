Vedení na Dauphiné se před závěrečnou etapou ujal Porte

Australský cyklista Richie Porte se na Critériu du Dauphiné ujal vedení před nedělní závěrečnou etapou. Pomohlo mu k tomu druhé místo v sobotní náročné etapě, v níž v prudkém sedmnáctikilometrovém stoupání do cíle nestačil jen na Ukrajince Marka Paduna. Ten si díky etapovému prvenství připsal v 24 letech největší úspěch kariéry.

"Je to pro mě neskutečné. Mám první vítězství ve World Tour z jedné z nejtěžších etap Critéria du Dauphiné. Přitom v minulých etapách jsem se cítil hrozně a každý den myslel na to, že ten závod asi nedokončím. Když jsem projel cílem, myslel jsem si, že se najednou probudím v posteli. Ale nebyl to sen," radoval se Padun.

Šestatřicetiletý Porte sesadil z průběžného prvního místa Kazacha Alexeje Lucenka, který dnes uzavřel první desítku a na Australana nyní ztrácí 17 sekund. Třetí je Porteův kolega ze stáje Ineos Brit Geraint Thomas s odstupem 29 sekund na čelo.

Jediný český cyklista ve startovním poli Josef Černý nabral téměř čtyřicetiminutové manko. Celkově mu v závodu, který je tradiční přípravou na Tour de France, patří 126. místo.