Závod plný hvězd! Paralympijský vítěz Ježek dával rady hrdinovi z Nagana pod dohledem kardiochirurga

Jednadvacátý ročník závodu si nenechala ujít řada známých osobností. Na kole se představily tváře Primy jako Petr Vágner nebo Karolína Hošek, ale i olympijský vítěz z Nagana Dominik Hašek, několikanásobný paralympijský vítěz Jiří Ježek a kardiochirurg Jan Pirk, který jel závod se svým vnukem.

„Vnuk byl možná nejmladší ze všech dětí, který jel tuto trať a moc jsme si to užívali," uvedl Pirk, který se závodu účastní již několik let. Pro závodníky byly připraveny trasy o délkách 16, 40 a 80 kilometrů.

„Horská cyklistika se musí užívat, ale člověk stejně myslí na to, aby zajel co nejlépe," řekl k závodu bývalý gólman Dominik Hašek. „Jelo se mi perfektně, počasí přálo, co si člověk může víc přát," neskrýval nadšení po závodě.

Nejdelší trať ovládli v mužské kategorii Matouš Ulman a Tomáš Višňovský z týmu Česká Spořitelna-Accolade, kteří zajeli čas 03:06:26. Z žen si s tratí nejlépe poradila Kateřina Drhová z týmu Česká Spořitelna Accolade.