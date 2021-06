Neumanová: Jsem ráda, že jsem ustála všechna očekávání, mám obrovskou radost

"Pocity v cíli? Měla jsem samozřejmě především obrovskou radost," řekla Neumanová v telefonickém rozhovoru s ČTK. "Když jezdíte venku, nemáte moc to srovnání s českým pelotonem. Takže jsem moc ráda, že se mi podařilo potvrdit dobré výsledky z venku," dodala závodnice španělského týmu Burgos Alimenta Women Cycling Sport.

Téměř stokilometrovou trať zvládla v čase 2:26:43. "Trať nebyla zase až tak těžká. Závod byl náročný spíše psychicky než fyzicky. Částečně i tím, jak byl pomalý oproti tomu, jak se jezdí venku. Ale bohužel to tady takhle prostě je. Dukla tam byla pořád v přečíslení osmi lidí, takže s tím nešlo nic moc dělat," uvedla Neumanová.

Mentálně byla připravená na jakýkoli scénář. "Věřila jsem si i na nějaký únik, což ale nebylo možné, protože holky si mě moc dobře hlídaly. V tom závěru jsem jen splynula s davem a pak jsem věděla, že pokud neudělám nějakou chybu, mohla bych na špurta být tou nejsilnější já," popsala Neumanová.

V porovnání s prvním titulem, který si vyjela v roce 2019, vnímá ten letošní jako cennější. "Přece jen jsem měla více zkušeností a i ta očekávání byla velká. Jsem ráda, že jsem to unesla a všechno zvládla. Navíc v roce 2019 jsme měly tu převahu v pelotonu my, když jsem byla ještě v Dukle," připomněla Neumanová.

Že se může těšit do Tokia, potvrdil pro svazový web šéf silniční komise Českého svazu cyklistiky Luděk Telecký. "Nikole (Noskové) patří veliký dík za zisk místa, ale stanovená pravidla se musí plnit. A my jsem řekli, že pokud jedna z nich vyhraje domácí šampionát, tak pojede na olympiádu," uvedl Telecký.

Neumanová přiznala, že před sezonou k olympiádě nijak nevzhlížela. "Nerada si dávám dlouhodobé cíle a olympiáda tím dlouhodobým cílem je. Chtěla jsem se hlavně posouvat dopředu. Ale vzhledem k tomu, jak jsem se posouvala, tak už to začala být nějaká varianta, i když jsem o tom nechtěla zbytečně moc přemýšlet, protože to místo vyjela Nikola Nosková," připomněla Neumanová.

Nikola Nosková obhájila titul v časovce žen na MČR v silniční cyklistice.

Twitter @UEC_cycling

"Jenže v cyklistice to není tak, že by bylo to vyjeté místo na jméno, takže ty karty byly relativně otevřené. Když už to pak vykrystalizovalo tak, že to bylo jen mezi mnou a Nikolou, tak jsem to samozřejmě chtěla urvat," prohlásila Neumanová.

Oslavu titulu odsunula až na období po sezoně. "Tam na to bude více času. Teď mě čeká přesun zpátky do Švýcarska, kde budu trénovat, s týmem nás čekají závody v Belgii a Holandsku. Pak přesun do Česka, a kdybych opravdu jela na olympiádu, tak bude následovat příprava na odlet do Tokia, ale to se teprve uvidí, co a jak bude," podotkla.