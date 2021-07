Další transsexuálka na olympiádě? Chci vyhrát, abych mohla spálit americkou vlajku, říká

Letošní olympijské hry v Tokiu budou v mnoha věcech jiné. Nejen, že se konají v odloženém termínu, ale uskuteční se na nich řada poprvé. Premiéru si na nich odbude například sportovní lezení, ale představí se na nich také první transsexuální sportovci. Jednou z nich by měla být i jezdkyně freestyle BMX Chelsea Wolfeová.

Wolfeová, transgenderová jezdkyně freestyle BMX, která se kvalifikovala do amerického týmu na nadcházející olympijské hry v Tokiu, smazala příspěvek na sociální síti, v němž si přála vyhrát, aby na stupních vítězů mohla spálit americkou vlajku.

Americký tým potvrdil, že se Wolfeová stala oficiální náhradnicí, pokud by se her nemohla zúčastnit jedna z jejích dvou týmových kolegyň. Novinář Ian Miles Cheong nelenil a hned na Facebooku vyšťoural příspěvek Wolfeové z března roku 2020, nyní smazaný, kde jezdkyně kritizuje postoj Donalda Trumpa k transsexuálním dívkám v atletice.

Příspěvek Chelsea Wolfeové na facebooku

„Mým cílem je vyhrát olympiádu, abych mohla na stupních vítězů spálit americkou vlajku. Nechápu, jak se můžou v probíhající pandemii soustředit na tohle," uvedla u příspěvku. Wolfeová v reakci na příspěvek uvedla, že to, že byl smazán neznamená, že se nestará o to, co se v její rodné zemi děje.

„Každý, kdo si myslí, že mi na Spojených státech nezáleží, se velmi mýlí," řekla televizi Fox News. „Jedním z důvodů, proč tak tvrdě pracuji na tom, abych reprezentovala USA na olympijských hrách, je ukázat světu, že tato země uznává hodnoty a morálku, že není všechno jenom špatné," uvedla.