Vakoč: Moc se na Tour těším, tři roky zpátky by mě nenapadlo, že ji zase pojedu

Vakoče může nominace těšit i proto, že výhradně kvůli sportovním cílům odešel před minulou sezonou z předního týmu Deceuninck-Quick Step a lehce zariskoval. "Určitě to hlavně z těchto dvou pohledů zahřálo u srdce," řekl dnes ČTK. "Tři roky zpátky bych na něco takového vůbec nepomyslel, že bych mohl být zase zpátky na startu Tour. A když jsme měnil tým, ta vize byla, že letos na Tour de France budou startovat. Jsem hrozně rád, že to vyšlo. Bylo to náročné období od toho minulého startu, ale moc se na to těším," dodal Vakoč.

Věří, že mu pomůže předchozí zkušenost, byť pět let stará. V roce 2016 dokončil Tour jako 118. závodník celkového pořadí. "Budu jeden z mála členů našeho týmu, který to má už za sebou. I když je to dlouho, na něco takového se určitě nezapomíná. Člověk ví, do čeho jde. A na mně bude, abych v tomto směru pomohl ostatním klukům v týmu," uvedl Vakoč.

Úkoly pro jednotlivé členy týmu, jehož hlavní postavou je nizozemská hvězda Mathieu van der Poel, už jsou nastíněné. Tým má za sebou první schůzku na téma Tour de France. "Takže víme, co nás čeká a jak k tomu budeme přistupovat. "Zásadním cílem pro nás bude hned ten úvod, pro náš tým to bude nejdůležitější část. Případné vítězství by znamenalo žlutý dres, což by bylo super," konstatoval Vakoč.

V dalším průběhu třítýdenního závodu bude tým volit k jednotlivým etapám přístup jako k sérii jednorázových závodů. "Máme tam vytipované ty, v nichž bychom mohli mít šanci uspět. A celý tým bude pracovat tak, abychom toho úspěchu dosáhli. Pro mě tam bude úlohou zejména být k ruce Mathieumu a snažit se kontrolovat závod, aby se vyvíjel podle našich představ. Věřím však, že bude třeba i šance dostat se do úniku a zabojovat v některé etapě o vítězství. Zásadní je ale ta týmová role a snaha přenést zkušenosti z Grand Tours dalším, což už je trošku nezvyklá pozice."

A ambice na celkové pořadí? "U Mathieuho člověk nikdy neví," smál se Vakoč. "Domnívám se však, že to není úplně reálné. I proto, že jeho cílem je pak olympiáda v Tokiu, která přijde brzy po Tour. Myslím, že i tým bude hlídat, aby se úplně nezničil. Minimálně v těch úvodních etapách se ale bude určitě snažit být co nejvýše," prohlásil Vakoč.

Závod začne v sobotu a jediný český účastník už cítí lehkou nervozitu. "Mísí se to s tím velkým natěšením. Když jsem se včera připravoval a balil všechny věci, tak jsem byl docela dost nervózní," uvedl Vakoč. "Od návratu ze Švýcarska před dvěma týdny ta Tour visí ve vzduchu. Počítám, že jakmile dnes nasednu do letadla, tak to trochu opadne a užiju si, že jsem v dějišti závodu. A pak se to zase vrátí, jakmile bude v pátek týmová prezentace," prohlásil.

Nejvíce se těší na dvě části závodu. "Jednak ty etapy na začátku, protože tam kdyby Mathieu vyhrál, bylo by to vážně super. A pak se moc těším, až Tour zavítá do Andorry, což je pro mě vlastně domácí místo," připomněl Vakoč svůj vřelý vztah k Andorrskému knížectví. "I když to asi nebude etapa, která by mi seděla, budou tam kamarádi z Andorry, i má rodina tam zavítá a vychází tam na Andorru i ten druhý volný den. I když se s nimi člověk nebude moct potkat, bude vědět, že tam jsou a uvidí je třeba u trati," řekl Vakoč, jenž přesně v den, kdy Tour do Andorry zavítá, oslaví 29. narozeniny.

Přípravu na Tour si pochvaloval. "Už před závodem Kolem Švýcarska bylo soustředění ve vysoké nadmořské výšce. Celkem je za námi čtyřtýdenní blok, kde byla většina té sestavy a moc jsme si to užili. Už jsme tmelili finální partu na Tour, k níž to celkově směřovalo už tak od poloviny dubna."

Věří, že nepřijdou žádné nečekané komplikace a "Stará dáma" se pojede s diváky u trati, jak jsou závodníci zvyklí. "I když my budeme muset zůstat v těch 'bublinách' a s nikým se nebudeme moct stýkat, těším se a doufám, že fanoušci budou u toho. Je příjemné vidět, že se věci vrací k normálu. Už ve Švýcarsku jsem si to hrozně užil a stejně tak teď na Slovensku byla výborná atmosféra, i když lidi tam chodí hlavně na Peťu Sagana. Pro mě osobně je to hrozně moc znát, když je skvělá atmosféra, moc mi to pomáhá," řekl Vakoč.