TOUR ONLINE: Skupinka v čele zvyšuje náskok, počasí se horší. Jak si s tím závodníci poradí?

Po sobotním startu 108. ročníku Tour de France v Brestu se peloton i v neděli bude prokousávat divokou a krásnou Bretaní. Druhé dějství začne v Perros-Guirec a zavede jezdce až do klasikáři oblíbeného stoupání na Mûr de Bretagne. Průběh druhé etapy můžete od 13.20 sledovat v podrobné online reportáži na Sport.cz.

„Úvodní část etapy dovolí jezdcům koutkem oka vnímat divokost i krásu atlantského pobřeží. Poté se ale peloton stočí do vnitrozemí a na kochání nebude čas. Dvojitý výjezd na Mûr de Bretagne bude nekompromisním soudcem, především s ohledem na to, že do stoupání bude peloton najíždět v malé rychlosti," varuje závodníky ředitel závodu Christian Prudhomme.