Šedesát milionů pro bezmála dvě stě vlčáků! O co se jede na Tour de France?

Muž, který se v Paříži 18. července oblékne na stupních vítězů do žlutého trikotu, získá celkem půl milionu eur. Druhý v pořadí inkasuje 200 tisíc eur, třetí pak polovinu. Za každý den ve žlutém pak jeho držitel inkasuje bonus 500 eur.

Držitel zeleného trikotu po poslední etapě se může těšit na 128 tisíc eur, král vrchařů získá bonus 108 700 eur, vítěz soutěže o nejlepšího závodníka do pětadvaceti let (bílý dres) inkasuje 66 500 eur a nejlepší tým si rozdělí 178 800 eur. Vítěz soutěže o největšího bojovníka, či chcete-li o nejagresivnějšího jezdce, si připíše na konto 56 tisíc eur. A pro vítěze každé etapy je pak připraveno solidních 11 tisíc eur.

Které týmy, respektive jezdci budou v nadcházejících třech týdnech nejžhavějšími adepty na část pohádkovému bonusu ze samotné pokladnice Tour, nemluvě o prémiích od sponzorů a kontraktech pro sezony příští?

AG2R Citroën

Francouzský tým opustil Romain Bardet, a tak spíše než bitvu o celkové pořadí lze očekávat bitvu o etapy. Velká pozornost bude upřena k Benu O´Connorovi, který se má v budoucnu stát uchazečem celkového pořadí. Lídr: Greg van Avermaet.

Alpecin Fenix

Univerzál Mathieu van der Poel zvládá cyklokros, horská kola i silnici. Už ovládl týdenní etapové závody, slavné klasiky a teď bude debutovat na Tour de France. Cílem lídra týmu, který obléká česká firma Kalas a ve formaci je jediný Čech na startu Petr Vakoč, je zisk žlutého trikotu po některé z úvodních etap. Lídr: Mathieu van der Poel.

Petr Vakoč v dresu týmu Alpecin-Fenix.

Astana Premier Tech

Fuglsang, Lutsenko, Ion Izagirre, Fraile i Aranburu mohou s přehledem útočit na dílčí triumfy v kopcovitách etapách. Cílem tak nebude celkové pořadí, ale etapové triumfy, byť celkově třetí příčka Fuglsanga v závodě Kolem Švýcarska a druhá pozice Lutsenka v Critérium du Dauphiné nepochybně hvězdám týmu z Kazachstánu nalily potřebnou dávku sebevědomí. Lídr: Jakob Fuglsang.

BB Hotels KTM

Francouzský prokontinentální tým, který je ve startovní listině díky divoké kartě pořadatelů. Cílem bude etapový triumf ve spurtu, který by měl zajistit Bryan Coquard. Sice má na kontě pětačtyřicet profesionálních vítězství, jenže jen výjimečně slavil v závodech World Tour. V horách pak bude číhat na příležitost veterán Pierr Rolland. Lidr: Brayn Coquard.

Bahrain Victorious

Borci sponzorovaní ropnými šejky mají za úkol triumfy v etapách, v bitvě o zelený trikot i útok na celkové pořadí. Sonny Colbrelli coby čerstvý italský šampion zaútočí na zelený trikot, v kopcích pak Jack Haig a Wout Poels coby lídři zkusí ukázat oprávněnost přívlastku lídr. Lídr: Jack Haig.

Bora Hansgrohe

Bora už dávno není týmem, který sází vše na Petera Sagana. Je jasné, že útok na rekordní osmý triumf v bodovací soutěži o zelený trikot pro slovenského showmana je jednou z priorit. Saganova budoucnost je zatím obestřena tajemstvím, a tak potřebuje vítězit. Bora se však chystá na budoucnost bez trojnásobného světového šampiona. Tváří příštích sezon má být Kelderman, který minulý rok poprvé v kariéře vybojoval stupně vítězů na Grand Tour (3. na Giru). Lídr: Wilco Kelderman.

Cofidis

Hvězdný Elia Viviani oznámil, že se bude koncentrovat na olympijské hry v Tokiu. A tak tým zkusí útočit na dílčí prvenství v horách, kde bude jedničkou Martin. V záloze pak číhá nezničitelný Jesús Herrada, který má cit pro správné úniky, z nichž se rodí etapoví vítězové. Lídr: Guillaume Martin.

Deceuninck Quick Step

Po nevydařeném Giru, kde neslavili ani jeden triumf, chtějí zpět na vítěznou vlnu. A mají několik variant, jak toho dosáhnout. Úřadující mistr světa Alaphilippe má překvapit z úniků a třeba se pokusit v úvodu závodu při nevyzpytatelných etapách o žlutý trikot. Pak je zde Kasper Asgreen coby král Flander, spurter David Ballerini a druhý nejúspěšnější muž historie v počtu etapových výher na Tour Mark Cavendish. Veterán je hladový rozšířit sbírku třiceti dílčích triumfů. Lídr: Julian Alaphilippe.

Julian Alaphilippe na archivním snímku na stupních vítězů ve žlutém trikotu po dojezdu etapy Tour de France.

EF Education Nippo

Zkušený Kolumbijec dojel druhý Kolem Švýcarska, a tak tým přehodnotil strategii a nebude prostřednictvím Švýcara Bisseggera útočit jen na etapová prvenství. Urán sice dojel v roce 2017 na Tour druhý, jenže pak jej pronásledovala zranění a pády. Potvrdí, že je zpět ve formě? Lídr: Rigoberto Urán.

Groupama FDJ

Thibaut Pinot byl v minulosti jedinou kartou, s kterou tým při Tour de France hrál. A šlo o hodně vrtkavou sázku. Nyní je francouzský borec zraněný. A tak dostanou šanci další. Mladý Gaudu o svých schopnostech ujistil dvěma dílčími triumfy na loňské Vueltě, a může být adeptem na top pětku. Démare zkusí ve spurtech rozšířit sbírku dvou výher z Tour v letech 2017 a 2018. Lídr: David Gaudu.

Ineos Grenadiers

Pět let vládl britský tým Tour de France, než jejich zástupce z trůnu v minulém roce vystrnadil Tadej Pogačar. I proto sestavil manažer Brailsford mimořádně silný tým. Thomas, Carapaz a Hart v minulosti vyhráli Grand Tour. A k tomu armáda brutálně silných domestiků, jejichž jediným cílem je dotáhnout jednoho z lídrů ke žlutému trikotu v Paříži. Lídr: Geraint Thomas.

Intermaché Wanty Gobert Matériaux

Belgická formace převzala licenci od krachujícího CCC. Na Giru se skromnému týmu podařilo získat jedno dílčí prvenství. A stejný výsledek z Tour de France by byl splněným snem. Meintjes a Bakelants mohou překvapit v horách, Danny van Poppel i jeho bratr Boy zkusí ohromit v hromadných dojezdech. Lídr: Louis Meintjes.

Israel Start-Up Nation

Co čekat od ambiciózního týmu, jehož cílem je do tří let vyhrát Tour de France? Sázka na Chrise Frooma se po jeho zranění jeví jako velký omyl. Čtyřnásobný vítěz Staré dámy je sice ve startovní listině, ale zřejmě jen jako předražený domestik. Na celkové pořadí tak po etapových výhrách na Vueltě a jednom umístění v top ten pojede Kanaďan Woods. Na etapový triumf zkusí zaútočit Dan Martin. A pak je tu již osmatřicetiletý spurter André Greipel, který má sice z Tour jedenáct dílčích vítězství, ovšem poslední z roku 2016. Lídr: Michael Woods.

Jumbo Visma

Z promarněné šance na celkový triumf v loňském roce, kdy Primož Roglič přišel o žlutý trikot v poslední možný den během časovky s dojezdem na Planině krásných dívek, se nizozemská sestava chce odrazit k vítězství. Důvěru znovu dostal bývalý skokan na lyžích ze Slovinska. Nic jiného, než žlutý dres v Paříži vedení nezajímá. Snad jen výjimečný Wout van Aert dostane zelenou k útokům na dílčí prvenství. Lídr: Primož Roglič.

Primož Roglič v akci

Lotto Soudal

Caleb Ewan chce letos vyhrát etapu na každé z Grand Tour. V Itálii vyhrál dvě. Při Tour de France budou mít spurtéři příležitost zřejmě v sedmi etapách, tudíž jde o hodně velkorysý ročník ze strany pořadatelů k mužům, pro něž jsou kopce pohromou. Ewan má na kontě už pět „zářezů" z Tour a doufá, že letos bilanci rozšíří. Ale kromě australského bojovníka mohou pro tým klidně denní vítězství uzmout Gilbert či De Gendt. Lídr: Caleb Ewan.

Movistar

Španělská formace se zatvrzele drží taktiky tří lídrů. Jedničkou by sice měl být López, jenže ani Mas a Soler se nechtějí vzdát ambicí na celkové pořadí. A k tomu v záloze pojede jednačtyřicetiletý Valverde, pro něhož bude Tour přípravou na olympijské hry v Tokiu. Nicméně při generálce Critérium du Dauphiné ovládl etapu a ukázal, že rozhodně není odepsaný. Lídr: Miguel Angel López.

Arkéa Samsic

Velká očekávání musí zvládnou tým, jehož slávu by měl zajistit zejména spurter Nacer Bouhanni. Jenže ten ještě nikdy na Tour etapu nevyhrál, navíc se nedávno vrátil k závodění po trestu za nebezpečný sprint. V horách pak budou zkoušet štěstí vrchaři Nairo Quintana a Warren Barguil. Lídr: Nairo Quintana.

Kolumbijský cyklista Nairo Quintana.

Bike Exchange

Při letošním Giru bylo cílem celkové pořadí, ve Francii je úkolem lovit etapy. Kdo bude mít dílčí prvenství na mušce? Simon Yates, Michael Matthews a Esteban Chaves. Bez tlaku na celkový výsledek, přesto jako lídr, pojede pětadvacetiletý Hamilton, který byl celkově druhý při Czech Cycling Tour 2019. Lídr: Lucas Hamilton.

DSM Team

Minulý rok borci v barvách DSM vyhráli tři etapy. Jenže teď jsou na startu bez Hirschiho, Bardeta a Hindleye. I tak je ale soupiska plná jmen s ambicemi na etapová prvenství. Andersen, Bennot a Bol mají zopakovat loňské úspěchy. Lídr: Sören Kragh Andersen.

Total Energies

Prokontinentální tým, jehož splněným přáním by byl triumf v etapě. Naplnit vysoká očekávání by měl král soutěže o nejlepšího mladého jezdce z roku 2018 Pierre Latour, břímě očekávání pomůže odlehčit sprinter Edvald Boasson Hagen. Další čtyři členové týmu budou na Tour debutovat, tudíž jejich cílem bude přežít ve zdraví. Lídr: Pierre Latour.

Qhubeka Assos

Nicholas Dlamini se zapíše do historie jako první Jihoafričan černé pleti na startu Tour de France. Z letošního Gira tým vybojoval tři dílčí výhry. Na Tour de France by se klidně spokojil s jedinou. A lhostejno, zda ji vybojuje lídr Henao či sprinter Walscheid. Lídr: Sergio Henao.

Trek Segafredo

Skvostná sestava! Jasper Stuyven coby vítěz Milán-San Remo, bývalý mistr Světa Mads Pedersen či král všech Grand Tour Vincenzo Nibali. Tihle mají zajistit, že se nebude opakovat loňský rok bez etapového vítězství. A pak je tu Bauke Mollema, který byl pětkrát na některé z Grand Tour do sedmého místa a v roce 2011 třetí na Vueltě. Právě pódium z Tour je jeho cílem. Lídr: Bauke Mollema.

UAE Emirates

Jestliže minulý rok musel druhý nejmladší šampion historie Tour de France Tadej Pogačar spoléhat hlavně sám na sebe, letos mu šejkové koupili zdatné domestiky. Navíc mladý Slovinec evidentně drží skvělou formu. Vyhrál etapák v Emirátech, pak Tirreno Adriatico, Lutych-Bastogne-Lutych a Kolem Slovinska. Lídr: Tadej Pogačar.