TOUR ONLINE: Cyklisty čeká třetí etapa, dojde na dramatický finiš?

Slavná cyklistická Tour de France pokračuje v pondělí 3. etapou. Peloton se vydá do akce v Lorient osmdesát minut po poledni a na závodníky bude čekat 183 kilometrů s cílem v Pontivy. Etapa bude patřit spurterům, závěr vede z mírného kopce, dá se tedy čekat pořádně dramatický finiš. Průběh pondělní etapy můžete od 13.20 v podrobné online reportáži na Sport.cz.

Dosavadní průběh 108. ročníku slavného klání nabízí hodně dramatické momenty. Na Tour de France došlo během úvodních dvou dní k řadě pádů, ať už vinou nepozorné fanynky, kterou obvinila policie, nebo se prostě jen smeklo na trati kolo jednoho z účastníků Tour.

Také v pondělí se mají fanoušci na co těšit, i kdyby byl průběh etapy poklidný, finiš z mírného kopce dává tušit, že to v závěru bude pořádný fičák. „Možná by někdo čekal, že o sobě dá vědět nejlepší vrchař Tour 2017 Warren Barguil, když se jede v jeho rodné oblasti, ale nejspíš se nedostane v cíli mezi nejlepší. Rozhodovat totiž asi bude finiš a šanci si nebudou chtít nechat ujít největší rychlíci," tvrdí ředitel závodu Christian Prudhomme.