TOUR ONLINE: Cyklisty čeká po volnu desátá etapa s šancí pro spurtéry

Po volném dnu čeká cyklisty na Tour de France desátá etapa, která by měla přinést šanci spurtérům bojovat o další dílčí úspěch. Víceméně rovinatá trasa z Albertville do Valence měří téměř 191 kilometrů. Ve žlutém dresu vedoucího závodníka pojede obhájce prvenství Tadej Pogačar ze Slovinska, který se dostal do čela celkového pořadí po sobotní alpské etapě. Etapu můžete sledovat v podrobné online reportáži na Sport.cz.