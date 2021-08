Bývalý vítěz Vuelty Aru ukončí po tomto ročníku španělského závodu kariéru

Aru má na kontě etapová vítězství ze všech tří Grand Tours. Vedle triumfu na Vueltě byl celkově druhý a třetí na Giru d'Italia a v roce 2017 zažil svou nejúspěšnější Tour de France, kde měl dva dny žlutý dres lídra a skončil pátý.

Poté se ale podrobil operaci kvůli problémům s žílami v kyčlích, bojoval s následky mononukleózy a s virovým onemocněním. Letos se zdálo, že se v dresu stáje Qhubeka vrací k dřívější formě, když obsadil druhá místa na závodech Sibiu Tour a Kolem Burgosu, nakonec se ale rozhodl skončit.

"Vuelta bude můj poslední závod. Jsem hodně pyšný na to, co jsem dokázal, ale protože jsem tvrdohlavý, rád bych býval dokázal mnohem víc. Ale jedna věc je jistá: Dal jsem do toho všechno do poslední kapky potu a stejné to bude v následujících třech týdnech," uvedl Aru před sobotním startem Vuelty v Burgosu.