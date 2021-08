Na Alto de Velefique vyhrál Caruso, druhý Roglič si upevnil vedení na Vueltě

Caruso si pro vítězství dojel po 70 kilometrů dlouhé sólové jízdě. Třiatřicetiletý Ital nejprve se skupinkou uprchlíků zhruba v polovině 188 kilometrů dlouhé etapy odskočil pelotonu a poté sám zaútočil v 29 kilometrů dlouhém stoupání na Alto Collado Venta Luisa.

"Bylo to hodně dlouhé. Ale peloton zrychloval, tak jsem si řekl, že než nás dojedou, tak to zkusím klidně sám," řekl Caruso. "Nečekal jsem, že se mi podaří náskok navyšovat. Nemůžu uvěřit, že se mi to povedlo," dodal.

Jezdec stáje Bahrajn Victorious do cíle nakonec dojel s náskokem 65 sekund před Rogličem, třetí byl o další sekundu zpět Španěl Enric Mas. Caruso se díky vítězství posunul do čela soutěže vrchařů.

Caruso si připsal druhý individuální etapový úspěch na závodech Grand Tour. Letos už jeden dílčí triumf zaznamenal na Giru d'Italia, kde v konečné klasifikaci obsadil druhé místo. Na kontě má také dvě prvenství z týmových časovek na Tour de France a Vueltě.

Roglič, který útočí na třetí celkové vítězství na Vueltě, si druhým místem upevnil průběžné vedení. Na prvním místě má náskok 28 sekund před Masem. Třetí je Kolumbijec Miguel Ángel López se ztrátou jedné minuty a 21 sekund.

"Dnes to bylo náročné, opět bylo velké horko a k tomu několik náročných stoupání. Ale přežil jsem to a těším se na volno. Zasloužíme si ho," řekl Roglič. Peloton v pondělí čeká volný den a v úterý bude závod pokračovat kopcovitou 189 kilometrů dlouhou etapou.