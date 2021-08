Roglič ztratil vedení ve Vueltě, červený dres převzal Nor Eiking

❤️ Una potente fuga ha marcado la etapa, coronando a @Oddeiking mientras @rogla iba al suelo.

🎬 ¡Disfruta del minuto de La Roja!



❤️ @Oddeiking in the new leader after a big breakaway while @rogla crashed after an attack!

🎬 Tune in for the red jersey minute!@CarrefourES pic.twitter.com/Y7ZN8841l3