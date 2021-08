Sagan se po zranění z Tour de France vrátí k závodění na mistrovství Evropy

Sagan nezávodí od Tour de France, na níž se zranil při pádu ve 3. etapě. Ze závodu po 11. etapě odstoupil a podrobil se operaci poté, co se mu do rány na koleně dostala infekce a způsobila zánět tíhového váčku. Přišel pak i o start na olympijských hrách.

"Léčba je na dobré cestě. Intenzivně trénuju, abych se dostal do co nejlepší formy," uvedl Sagan v tiskové zprávě pořadatelů evropského šampionátu, který se uskuteční 12. září v Trentinu. Profil tratě by Saganovi měl vyhovovat. "Na závodech, jako je mistrovství Evropy, vstupuje do hry tolik faktorů, že je nemožné předem něco předpovídat. Jistý jsem si jen tím, že do toho dám všechno a zkusím zajet co nejlepší výsledek," dodal.