Krize v Movistaru zažehnána? López se za své teatrální chování omluvil

Kolumbijský cyklista Miguel Ángel López se dnes omluvil za to, že na Vueltě vzdal v závěru sobotní 20. etapy. Jezdec týmu Movistar, jenž vyhrál čtvrteční 18. etapu a do předposledního dějství závodu vstupoval jako třetí muž průběžného pořadí, slezl z kola poté, co nedokázal zachytit útok hlavních rivalů a přišel o naději na stupně vítězů v celkovém pořadí.