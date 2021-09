Cyklista Schlegel podepsal dvouletou smlouvu ve španělském týmu Caja Rural

"Jsem za to moc rád. Je to zase posun o krok výš a je skvělé, že tu šanci ještě jednou dostanu. A děkuju samozřejmě i Elkovu za to, že mi umožnil vrátit se na úroveň, abych si mohl zahraniční angažmá znovu vybojovat," řekl oficiálnímu webu Českého svazu cyklistiky Schlegel. Rodák z Ústí nad Orlicí před působením v Elkovu dva roky jezdil v druhé divizi v polském týmu CCC, s nímž si v roce 2017 připsal start na Giru d'Italia.

"Vážím si nového angažmá o to víc, že mi sezonu hodně narušil pozitivní test na covid na olympiádě. Nemohl jsem jet olympijský závod, přišel jsem o Sazka Tour i mistrovství Evropy," připomněl Schlegel, jenž byl v Tokiu jedním ze čtyř českých sportovců pozitivně testovaných na koronavirus.

První kontakt se španělskou stájí proběhl po červencovém závodě Sibiu Tour v Rumunsku, kde skončil Schlegel třetí. "Já se s jejich týmem letos na závodech moc nepotkal, ale dobře o mně věděli. K domluvě došlo někdy kolem olympiády, ale čekalo se na to, až obě strany podepíšou smlouvu," řekl. "Jsem hlavně rád za smlouvu na dva roky a příslib velkých závodů," uvedl vítěz letošního závodu Kolem Malopolska.

Tým Caja Rujal letos tvoří pouze španělští a jihoameričtí cyklisté. "Je to tým, který sází hlavně na vrchaře, takže bych tam měl najít uplatnění. Program jsme zatím neřešili, na to je dost času. Ale určitě se dostaneme na kvalitní závody. Letos jeli Vueltu, která by měla být jistá i příští roky, takže je tam příslib minimálně jedné Grand Tour a dalších kvalitních závodů. A to mě láká, chtěl bych se ukázat," uvedl Schlegel, jenž by rád před prvním soustředěním zvládl základy španělštiny.