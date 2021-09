Švýcarský biker Flückiger je poprvé vítězem Světového poháru

Zpět na druhé místo se může Cink probojovat v neděli v závěrečném cross country. Koretzky, který před dvěma týdny ovládl závod v Lenzerheide a výbornou formu potvrdil i po přesunu do zámoří, má na českého reprezentanta k dobru 51 bodů. Za vítězství v cross country je 250 bodů.

Dvaatřicetiletý Flückiger korunoval triumfem ve Světovém poháru životní sezonu, v níž vybojoval stříbrnou medaili na olympijských hrách v Tokiu. Navázal na hvězdného krajana Nina Schurtera, který ovládl poslední tři hodnocené ročníky a celkem vyhrál SP sedmkrát. Loni se vítězové nevyhlašovali, protože kvůli pandemii koronaviru se jely pouze dva závody v Novém Městě.

Biker Ondřej Cink při vítězství v závodě Českého poháru cross country v Touškově.

Michal Červený

"Je to šílené. Před rokem by mě to vůbec nenapadlo. Takhle sezona byla dokonalá," uvedl Flückiger, který má před Koretzkym nedostižný náskok 299 bodů.

Short track žen vyhrála britská mistryně světa Evie Richardsová před olympijskou vítězkou Jolandou Neffovou ze Švýcarska. Třiačtyřicetiletá česká závodnice Kateřina Nash, která se představila v SP po třech letech při rozlučce svého týmu Clif, závod nedokončila. Celkové vítězství už má jisté Francouzka Loana Lecomteová.