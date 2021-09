Je to víc než sen, zalykal se bronzový Cink

„Trať v Americe není ani trošku selektivní. Chybí dlouhá stoupání. Já potřebuji těžší okruh. Zkoušel jsem párkrát nastoupit z první skupiny, ale vždy jsem odskočil třeba jen deset metrů. Takže rozhodovala největší síla v posledním kole. A upřímně, neměl jsem na to nohy," říkal Cink, který nakonec projel cílem za překvapivým americkým vítězem Blevinsem a Rumunem Dascaluem.

V absolutním pořadí Cinka dělil bod od stříbrné pozice, která připadla Francouzi Koretzkému. Šampionem seriálu se stal Švýcar Flückiger.

„Já si v cíli myslel, že v konečném pořadí budu přece jen druhý. Když jsem zjistil, že mě předstihl Koretzky, trošku mě to mrzelo. Ale jen chviličku. Rychle jsem si uvědomil, že jde o moji životní sezonu. A třetí místo v obrovské konkurenci, která v bikách aktuálně panuje, je senzační. Navíc je třeba uznat, že Koretzky si druhou příčku zasloužil. Kdyby neměl defekt, ve Snowshoe by vyhrál," říkal Cink.

Jeho forma byla během celého seriálu mimořádně konstantní. Vybojoval čtvrtou příčku v německém Albstadtu, stejná pozice mu připadla v Novém Městě, pak bral stříbro v rakouském Leogangu a francouzském Les Gets. Ve švýcarském Lenzerheide dojel osmý, v Americe třetí.

Ondřej Cink s trofejí za třetí místo ve světovém poháru horských kol cross country.

Michal Červený

„Byl jsem pořád vidět. V každém závodě jsem jel na špici. Když to vezmu s určitým nadhledem, je to víc, než jsem si dokázal vysnít. A současně jde o obrovskou motivaci do další sezony," vykládal Cink.

Dva vrcholy v podobě olympijských her a mistrovství světa mu nevyšly podle přání. V Tokiu musel kvůli defektu odstoupit z třetí příčky, ve Val di Sole jej při boji o bronz přibrzdily potíže s přehazovačkou a finišoval šestnáctý.

„V mých očích jde o tři nesrovnatelné akce. Na olympiádě Španěl Serrano získal bronz, ale v celé sezoně nezajel nic. Jde o jednorázový podnik, kde je potřeba i kupa štěstí. Celkový bronz ze svěťáku dokumentuje, že patřím k elitě. Už teď mám obrovskou chuť do zimního tréninku, abych se ještě zlepšil, za rok konečně nějaký svěťák vyhrál a třeba se posunul i celkově," plánuje Cink, který se nyní těší na svatbu kamaráda, a pak na exotickou dovolenou s manželkou Pavlínou. „Budeme odpočívat na Maledivách."