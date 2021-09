Mistryní světa v silničním závodě se stala italská cyklistka Balsamová

Třiadvacetiletá Balsamová, která je rovněž výbornou dráhařkou, se na silničních světových šampionátech radovala ze zlata už podruhé, před pěti lety triumfovala v závodě juniorek. Pro Itálii získala titul v elitní ženské kategorii po deseti letech. Tehdy uspěla podruhé za sebou Giorgia Bronziniová.

Závod z Antverp do Lovaně dlouhý 157,7 kilometru se rozhodoval až v posledních metrech. Ze sedmnáctičlenné skupiny s několika velkými jmény vzešel napínavý souboj Balsamové se čtyřiatřicetiletou legendou Vosovou. Nizozemka útočila z druhé pozice, ale Balsamová měla dost sil a trojnásobnou světovou šampionku z let 2006, 2012 a 2013 nepustila ani na chvíli před sebe.

Cyklistka Elisa Balsamová, čerstvá mistryně světa v silniční cyklistice ze šampionátu v Lovani.

Olivier Matthys, ČTK/AP

Pro Vosovou to bylo již šesté stříbro ze závodu s hromadným startem na MS a těsnou porážku oplakala.

"Omlouvám se, ale já vůbec nemám slov, nemůžu mluvit, je to neskutečný pocit. Můj tým byl naprosto neuvěřitelný, holky jely fantasticky a skvěle mi ten závěr připravily. Vyrazila jsem v pravou chvíli a povedlo se mi vyhrát, měla jsem dost sil," uvedla v cíli Balsamová.

"Mám tady přítele i rodiče, takže se moc těším, až si to s nimi vychutnám a až budu moct v příští sezoně oblékat dres mistryně světa. Je to naprostý sen. Dojde mi to asi až za pár dnů, ale možná taky až za měsíc," dodala s úsměvem Balsamová.

Třetí Niewiadomá má první cenný kov ze světových šampionátů. Machačová ztratila na vítězku přes devět minut. Obhájkyně titulu z Imoly Nizozemka Anna van der Breggenová v posledním závodě na MS v bohaté kariéře dojela na 89. místě.

V dopoledním závodě juniorek si vedla nejlépe Backstedtová. Sedmnáctiletá jezdkyně zvítězila po spurtu s Američankou Kaiou Schmidovou, s níž jela v úniku, a vylepšila druhé místo z úterní časovky. Pro bronz si dojela Němka Linda Riedmannová, která byla nejrychlejší ve finiši skupiny nejbližších pronásledovatelek.

Nejlepší z českých reprezentantek Eliška Kvasničková obsadila 52. místo se ztrátou šesti minut.

Mistrovství světa v silniční cyklistice v Bruggách a Lovani (Belgie) - závod s hromadným startem: Juniorky (75 km): 1. Backstedtová (Brit.) 1:55:33 2. Schmidová (USA) stejný čas 3. Riedmannová (Něm.) -57 ...52. Kvasničková (ČR) -6:04 72. Bártová (ČR) -10:09. Ženy elite (157,7 km): 1. Balsamová (It.) 3:52:27 2. Vosová (Niz.) stejný čas, 3. Niewiadomá (Pol.) 4. Vasová (Maď.) 5. Canadillaová (Kuba 6. Jacksonová (Kan.) 7. Volleringová (Niz.), 8. Ludwigová (Dán.), 9. Brennauerová (Něm.), 10. Riveraová (USA) všechny -1, ...60. Machačová (ČR) -9:13.