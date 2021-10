Babor byl na ME dráhařů devátý ve scratchi

Daniel Babor obsadil na mistrovství Evropy v dráhové cyklistice deváté místo ve scratchi. Na velodromu ve švýcarském Grenchenu se bronzový medailista z této disciplíny na srpnovém ME do 23 let postaral o jediné dnešní české umístění v desítce ve spurtu pelotonu, ve kterém bylo ve hře třetí místo. S náskokem jednoho kola získal první velký titul v kariéře Portugalec Rui Oliveira před Nizozemcem Vincentem Hoppezakem, třetí skončil irsky dráhař JB Murphy.