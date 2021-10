Unikl ze spárů smrti, vrátil se na Tour de France a teď končí: Tělo mi dává jasné signály

Šokující zpráva ze světa cyklistiky se roznesla v úterý odpoledne z Itálie, kde se český silniční závodník Petr Vakoč chystá na středeční jednorázový závod Giro del Veneto. Devětadvacetiletý profesionál týmu Alpecin Fenix se rozhodl ukončit kariéru! „Budu studovat psychologii a věnovat se výživě," uvedl Vakoč, který se přitom do světa profesionální cyklistiky dokázal vrátit poté, co přežil vlastní smrt při srážce s kamionem zkraje roku 2018 na soustředění v JAR.

„Středečních sto šedesát devět kilometrů při Giro del Veneto bude pro mě tečkou za profesionální kariérou v silničním pelotonu. Po dlouhém a důkladném přemýšlení jsem se rozhodl vydat vstříc novým výzvám," vyjádřil se pro média.

„Moje silniční kariéra byla naprosto úžasnou cestou, přinesla mi mnoho jedinečných zážitků a výjimečná přátelství, která určitě přetrvají. Byl jsem součástí dvou mimořádně úspěšných týmů, vyhrál jsem velké závody, podílel se na prestižních týmových vítězstvích," rekapituloval Vakoč kariéru, kterou prožil v týmech Dukla Praha, Deceuninck Quick Step a Alpecin Fenix.

https://www.facebook.com/petrvakoc/posts/289095023036104

Zkraje roku 2018 utrpěl při soustřední v Africe vážné zranění. Tehdy měl polámané obratle, zhmožděnou plíci a mnoho dalších menších zranění. „Měl jsem štěstí, že následky nehody nebyly fatální," uznal s odstupem.

Po návratu domů se odhodlaně pustil do rekonvalescence. Tělo mu svíral speciální krunýř, ale Vakoč na kole upnutém kolmo k zemi už točil nohama, aby úplně neztratil svalovou hmotu.

„Bylo mým snem vrátit se nejen do normálního života, ale i do profesionální cyklistiky a závodit na Tour de France. A s vypětím všech sil jsem se skutečně dokázal vrátit na vrchol," připomínal Vakoč celý příběh.

Na konci roku 2019 se skutečně vrátil do profesionální pelotonu při závodech v Číně v dresu belgického týmu Deceuninck Quick Step, aby následně přestoupil do formace Alpecin Fenix, která je domovem hvězdného Mathieu van der Poela.

A právě po jeho boku letos s dalšími parťáky absolvoval Tour de France, největší závod světa. „Byl to úžasný zážitek. Bránili jsme žlutý trikot, vyhráli dvě etapy a já si užil každou minutu, každou vteřinu," vzpomínal Vakoč s úsměvem.

„Ale po Tour de France jsem si ve chvílích volna uvědomoval, že mi tělo dává jasné signály, abych zpomalil. Nešlo o nic nového, určité signály, které jsem přehlížel, trvaly už delší dobu," přiznal.

Rozhodování o konci v profipelotonu pro něj nebylo snadné. „Moje mysl by mě hnala do závodění. Ale cítím uspokojení z toho, co se mi povedlo. A zároveň touhu vydat se vstříc novým dobrodružstvím," prohlásil Vakoč, který během kariéry startoval dvakrát na Tour de France a jednou na italském Giru. Na kontě má i dvanáct účastí ve slavných klasikách.

Jeho největším vítězstvím je triumf na Brabantském šípu v roce 2016 a vítězství v etapovém závodě Czech cycling Tour o rok dříve. „Svět kol nehodlám opustit úplně, chci trošku závodit v terénu, kde vlastně moje kariéra začala. Ale hlavní náplň života bude jinde," uvedl Vakoč. „Budu studovat psychologii a výživu. Svoje zkušenosti z profesionální kariéry chci předávat dále," pronesl Vakoč před posledním startem v profesionálním pelotonu.