Češi se na ME v cyklokrosu nedostali do první desítky

Čeští cyklokrosaři se v sobotním programu mistrovství Evropy v Col du Vam nedostali do první desítky. Nejlepší výsledek si v Nizozemsku připsala Eliška Hanáková, která mezi juniorkami obsadila 11. místo. V závodě žen, který se jel bez české účasti, suverénně triumfovala Nizozemka Lucinda Brandová.

V kategorii mužů do 23 let byl z Čechů na ME v Nizozemsku nejlepší Robert Hula na 28. místě.

Profimedia.cz