Mistrem Evropy v cyklokrosu je Van der Haar, Boroš skončil 21.

Mistrem Evropy v cyklokrosu se v Col du Vam stal Nizozemec Lars van der Haar, který na domácí trati získal po šesti letech druhý kontinentální titul. Oba čeští jezdci zaostali za vítězem o dva okruhy - Michael Boroš skončil na 21. místě, Šimon Vaníček hned za ním. Nejlepšího českého výsledku dosáhla v Nizozemsku Kristýna Zemanová, osmá v závodě žen do 23 let.

Třicetiletý Van der Haar nastoupil v předposledním okruhu a do cíle dojel s náskokem 25 sekund před Belgičanem Quinten Hermansem. Třetí skončil jeho krajan Michael Vanthourenhout, Belgičané obsadili i další tři místa.

Kompletní stupně vítězů závodu žen do 23 let zabraly Nizozemky v čele s Shirin van Anrooijovou. Zemanová za ní zaostala o více než tři minuty, přesto se jako jediná z českých závodníků v Col du Vam vešla do první desítky.

Mezi juniory byl nejrychlejší Belgičan Aaron Dockx, nejlepší z Čechů Adam Seeman skončil šestnáctý.