Junior Kopecký vyhrál závod SP cyklokrosařů v Zolderu a vede

Junior Tomáš Kopecký vyhrál závod Světového poháru cyklokrosařů v belgickém Heusden-Zolderu a po druhém vítězství v sezoně se dostal do čela průběžného pořadí. Mezi jezdci do 23 let skončil Adam Ťoupalík těsně pod stupni vítězů, v závodu mužské kategorie elite dojel Michael Boroš jedenáctý a Kateřina Nash byla v závodu žen čtrnáctá.