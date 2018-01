Rekordman Greipel vyhrál v Austrálii už sedmnáctou etapu, slovenský rychlík byl také na pódiu

Německý spurtér André Greipel vylepšil 17. etapovým vítězstvím v závodu Tour Down Under v Austrálii svůj rekord. Na tamním úvodním podniku sezony WorldTour porazil ve finiši domácí hvězdu Caleba Ewana a trojnásobného mistra světa Petera Sagana ze Slovenska.

První etapa Tour Down Under, Sagan byl opět na stupních vítězů

"Je příjemné, když je vám pětatřicet a všichni říkají, že budete pomalejší, ale necítím to tak. A hrozně rád na kole závodím," řekl jezdec s přezdívkou Gorila, kterou získal právě po triumfu na Tour Down Under v roce 2008. Celkové vítězství pak zopakoval o dva roky později.

Dnes s ním cloumaly emoce a vzpomínal na zesnulou maminku, která loni v listopadu podlehla onemocnění ALS. "Byla mým největším fanouškem, věnuju jí nejen etapová vítězství, ale celou kariéru. Vím, že na mě pořád dává pozor," řekl Greipel po úvodí etapě v Lyndochu.

Tradiční závod vyvrcholí v neděli v Adelaide.