Sagan se v Austrálii propadl, Porte má blízko k obhajobě

Jen jeden den vydržel v dresu lídra cyklistického závodu Tour Down Under trojnásobný světový šampión Peter Sagan. V dnešní předposlední etapě odpadl slovenský jezdec zhruba dva kilometry před cílem na vrcholu Willunga Hill, kde se obvykle rozhoduje o celkovém vítězi úvodního závodu seriálu World Tour, a ztratil přes dvě a půl minuty na nejrychlejšího Richieho Porteho.

Peter Sagan v cíli 4. etapy Tour Down Under.

Australský vítěz loňského ročníku, který by rád jako první v historii na Down Under obhájil titul, má nyní v čele průběžného pořadí stejný čas jako Jihoafričan Daryl Impey. Ten se obleče do okrového dresu lídra. Třetí je Tom-Jelte Slagter z Nizozemska, vítěz závodu z roku 2013.

V nedělní závěrečné etapě čeká peloton 90 kilometrů na rovinaté trati městského okruhu v ulicích Adelaide. Rozhodnout tak mohou bonusové sekundy za sprinterské prémie nebo desetisekundová bonifikace pro vítěze etapy.