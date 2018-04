Vyšetřovaný Froome se po osmi letech představí na Giru

Hvězdný britský cyklista Chris Froome, který je vyšetřován kvůli překročené hladině salbutamolu, bude lídrem týmu Sky na květnovém Giru d'Italia. Na Giru, kde se představí poprvé po osmi letech, by rád zkompletoval sbírku triumfů na Grand Tours.

Dvaatřicetiletý Froome při loňském premiérovém vítězství na Vueltě překročil povolený limit léku na astma, který smí užívat se zvláštním povolením. Pokud bude shledán vinným, hrozí mu, že o primát přijde. Porušení pravidel čtyřnásobný šampion Tour de France popírá.

"Samozřejmě je celkem riskantní zaměřit se před Tour na Giro, ale myslím, že bych po zbytek života litoval, kdybych účast vzdal," řekl Froome, jenž Giro dokončil jen v roce 2009 na 34. místě. "Chtěl bych získat růžový trikot, ale nedělám si iluze, že to nebude těžké," dodal.

Pokud by se to Froomeovi povedlo, stal by se teprve sedmým jezdcem v historii, jenž ovládl Giro, Tour i Vueltu. Oba nejslavnější závody dokázal ve stejném roce naposledy vyhrát Ital Marco Pantani v roce 1998.